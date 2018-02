Vicenza, spaccio all'internet point: tre denunciati

Zona Campo Marzo. E già non ci si può stupire dell'episodio successo ieri verso le 16. Un agente della polizia in borghese ha notato un assembramento di di persone di colore all'entrata dell'internet point di viale Milano. A un certo punto un italiano è sceso da un'auto per parlare con uno degli stranieri, scambiando qualcosa con lui prima di risalire in macchina e ripartire. L'altro è invece rientrato all'interno del negozio.

Vista la situazione, ripresa anche dalle telecamere di sorveglianza, una pattuglia delle volanti è intervenuta all'interno dell'internet-point e ha trovato - seduti a delle postazioni - tre cittadini stranieri - UN 25enne, un 18enne e un 32enne - che avevano appena gettato a terra dei sacchetti contenenti 30 grammi di marijuana. Sono stati tutti indigati per spaccio di stupefacenti e uno di loro anche per non aver rispettato il divieto di ritornare in città. Oltre allo stupefacente gli agenti hanno sequestrato 250 euro in contanti frutto dell'attività di spaccio.