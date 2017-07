Vicenza, spacciatore arrestato con un etto di coca e due chili di marijuana

I carabinieri di Cittadella martedì hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti G.M., albanese 33enne di Vicenza, incensurato, e X.E., 38enne suo connazionale, pregiudicato residente in provincia di Padova.



DROGA E SOLDI. Il 33enne è stato sorpreso a cedere al 38enne un etto di cocaina. Inoltre, addosso a G.M. sono stati rinvenuti 4 grammi di cocaina suddivisi in tre dosi. Da una successiva perquisizione nel domicilio del pusher vicentino i militari hanno rinvenuto 124 gramni di cocaina, 2 chili di marijuana e 3.800 euro di contanti. Da PadovaOggi