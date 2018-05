Vicenza, spaccia davanti ai militari: arrestato 22enne

Ennesimo episodio di spaccio a Campo Marzo, questa volta finito con l'arresto di un giovane clandestino. Verso le 19:50 in via Dalmazia un 22enne nigeriano è stato sorpreso dai militari dell'esercito - impegnati nel servizio di pattugliamento e controllo del territorio - a vendere marijuana e cocaina.

I lagunari hanno fermato l'uomo e avvisato la questura. Le volanti, una volta arrivate sul posto hanno accertato che il 22enne non aveva il permesso di restare nel territorio nazionale dove era arrivato nel 2016 ed è stato quindi arrestato in attesa del processo per direttissima. Gli agenti hanno provveduto a sequestrare lo stupefacente in suo possesso e 242 euro in contanti frutto dell'attività di spaccio.