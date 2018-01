Vicenza, spaccia coca a casa della figlia: mamma denuncia la pusher

Aveva il sospetto che qualcosa non andasse nel comportamento della figlia e probabilmente la teneva d'occhio da qualche tempo. La certezza, per una signora vicentina è arrivata nella tarda serata di martedì.

La donna è andata a trovare la figlia 26enne residente in via De Amicis. Dopo un po' è arrivata a casa della ragazza un'amica che alla madre sembrava sospetta tanto da far finta di andarsene per poi rimanere nascosta a sentire la conversazione tra le due. "Ti ho portato roba buona, ti viene a costare cento euro", ha detto la pusher.

La mamma, dopo la conferma del vizio della figlia, ha chiamato la polizia. Gli agenti, arrivati dopo poco, hanno trovato 5 grammi di cocaina nell'auto della spacciatrice assieme a due bilancini di precisione. La ragazza, una 31enne residente ad Altavilla, eèè stata denunciata per spaccio mentre alla 26enne è scattato il ritiro della patente e la segnalazione in prefettura.