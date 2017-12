Vicenza, spaccata alla ditta orafa: i ladri seminano diamanti fuggendo

Se non professionisti perlomeno gente molto preparata che conosceva esattamente sia il loro obiettivo che il sistema di allarme. I malviventi che nella serata di domenica hanno fatto irruzione alla Word Diamond Group, azienda orafa di viale dell'Industria sapevano infatti esattamente come e dove colpire.

Dopo aver sottratto il bottino, composto da preziosi dal valore - non ancora quantificato - di svariate decine o anche centinaia di migliaia di migliaia di euro, i ladri sono fuggiti talmente in fretta da lasciare per terra parte dei diamanti sottratti. Sul posto le volonti, arrivate dopo la segnalazione della vigilanza privata, hanno trovato anche un leva da camion usata come piede di porco per la spaccata.

Secondo una prima ricostruzione la banda ha bloccato i sistemi d'allarme, messo della stagnola sulle telecamere e tagliato i fili del telefono e della corrente ed è entrata nel seminterrato della ditta forzando una bocca lupo. Da lì sono entrati nei piani superiori e hanno arraffato il possibile prima di scomparire nel nulla. La polizia, che sta conducendo delle indagini, ha il sospetto che il luogo era ben conosciuto dai ladri.