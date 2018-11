Spaccata alla scuola professionale: spariti sei computer

Furto alla scuola professionale Lampertico di via Trissino a Vicenza. Nella notte tra domenica e lunedì, tra le 3:45 alle 4:20, sono scattiti una serie di allarmi alla sede operativa dei Ranger. Il mattino seguente il responsabile tecnico della struttura ha denunciato il questura il furto di sei PC portatili, dal valore totale di 4mila euro, che si trovavano in altrettante stanze.

Secondo la ricostruzione della polizia i ladri hanno usato una scala esterna in ferro per arrivare al secondo piano e spaccare la porta antipanico da dove sono entrate. Indagini, anche con la visione delle immagini delle telecamere di sicurezza, per individuare i responsabili.