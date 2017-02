Vicenza: spaccata in corso Fogazzaro, scatta inseguimento in centro

Spaccata, inseguimento in aut e fuga a piedi, abbandonando il bottino. Rocambolesco episodio, mercoledì sera poco prima delle 22, tra il centro e San Lazzaro, Vicenza.



Secondo le prime informazioni, una banda di ladri aveva appena compiuto una spaccata in un negozio di corso Fogazzaro e riempito il mezzo con la refurtiva, quando sul posto sono piombate le volanti della questura berica. Ai malviventi non è rimasto altro da fare che tentare la fuga con la polizia alle calcagna. Giunti in via Puccini, una laterale di viale San Lazzaro, i ladri hanno abbandonato l'auto e si sono allontanati, abbandonando il bottino, dileguandosi nel buio. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della mattinata.