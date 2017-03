Vicenza, spaccata alla Fossil: i ladri scappano con una macchina rubata

Un colpo veloce e da professionisti, anche se non si conosce ancora la qualità e la quantità del bottino. Nella notte tra martedì e giovedì, verso le ore 3 in via Vecchia Ferriera a Vicenza nell'azienda Fossil Italia,i ladri sono entrati in azione con una spaccata. Non è la prima volta che la nota catena di rivenditori nota per gli orologi vintage e gli articoli in pelle subisce un furto. L'ultimo risale allo scorso anno.

Questa volta a dare l'allarme alla polizia sono stati i Ranger che, nel giro di sorveglianza, si sono accorti che una vetrata era stata sfondata e un impalcatura rovesciata a terra. La volante ha ricostruito la dinamica del furto anche grazie alle telecamere di sorveglianza. Tre malviventi, a volto coperto, hanno aperto il cancello dell'azienda disattivando l'apertura elettronica.

Quindi sono entrati all'interno del cortile con una Nissan Qashqai, poi risultata rubata la sera prima nel padovano, e con essa hanno sfondato la porta a vetri che porta in magazzino, sottraendo in seguito alcuni scatoloni di merce dal valore ancora sconosciuto.