Assalto al bar con un piccone: via la macchina cambia soldi

Due di notte in Riviera Berica. Il silenzio viene rotto da dei forti colpi che attirano l'attenzione di un residente che non esita a chiamare il 113. Davanti al locale di fronte a casa sua, il bar Riviera in via Pergoletta, vede due uomini armati di piccone che stanno picchiando sugli infissi della porta d'ingresso fino a romperla.

I ladri, velocissimi, sono entrati e con un tronchetto hanno tagliato la catena che all'interno teneva uniti i videopoker e la macchina cambia monete. È proprio quest'ultima che hanno portato via di peso, prendondola in tre per poi scomparire nel buio poco prima dell'arrivo della polizia. Il propietario cinese del locale non ha potuto far altro che sporgere denuncia e denunciare il furto di qualche centinaio di euro.