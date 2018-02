Vicenza, spaccata in banca col carro attrezzi: banditi messi in fuga

Un boato nella notte tra giovedì e venerdì a San Lazzaro. Verso le 3:30 una banda di 5 rapinatori ha sfondato la vetrata della Banca Centro Veneto al numero 131. L'ariete usato per la tentata rapina è stato un carro atrezzi rubato poche ore prima alla Carozzeria 3M di Arzignano.

Il rumore della spaccata ha svegliato un cittadino residente nel condominio a fianco alla Banca che, dopo aver avvisato le volanti, ha seguito gli spostamenti dei banditi aprendo la finestra di casa. Un movimento che ha allarmato i malviventi costringendoli a fuggire a piedi scavalcando il cancello della ditta Leodari per poi scomparire verso la ferrovia.

Arrivati sul posto gli uomini della volante hanno trovato il gancio del carro atrezzi attaccato al bancomat che è stato spostato dalla sua posizione, in attesa di essere asportato. A pochi metri di distanza, una Fiat Punto con il motore acceso e il blocco dello sterzo divelto. L'auto, a disposizione dei rapinatori per la fuga, era stata rubata nottetempo a una signora di Arzignano che il mattino seguente si è presentata in questura a denunciare il furto. Molti i danni alla Banca ma colpo fallito. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i rapinatori.