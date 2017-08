Vicenza, nasconde coca e eroina dietro al monumento: 31enne denunciato

Interra la droga dietro a un albero vicino al monomento del Pigafetta ma non sa di essere visto dalla polizia locale. Martedì, verso le 10, E.D.M un nigeriano 31enne con regolare permesso di soggiorno e residente a Vicenza, è stato notato da una pattuglia di passaggio lungo viale Roma.

Gli agenti si sono recati sul posto e hanno trovato un sacchetto di plastica trasparente contenente 21 involucri di sostanza stupefacente: eroina, per un peso complessivo di 1,21 grammi e cocaina per un peso complessivo di 2 grammi. Il nigeriano, che nel frattempo era ancora nei pressi, ha tentato di allontanarsi ma è stato raggiunto e identificato. In tasca aveva 100 euro, suddivisi in banconote e monete di vario taglio.

Oltre alla fotosegnalazione, il denaro e le sostanze stupefacenti sono state sequestrate.