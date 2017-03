Vicenza: sorpreso con la droga, la ricompra subito dopo

Controlli intensi da parte della guardia di finanza di Vicenza nelle appena trascorse giornate di Carnevale, in particolare per contrastare lo spaccio di droga tra i più giovani.



Anche grazie al fiuto del cane antidroga Zack, sono stati sequstrati circa 70 grammi di marijuana, 50 grammi di hashish ed ecstasy a 20 persone che ora dovranno affrontarne le conseguenze giudiziarie.



L'episodio più curioso ha avuto come protagonista un 25enne che, trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente, ha pensato di riacquistarla altrove immediatamente. Sottoposto nuovamente a controllo dopo circa 2 ore dalla stessa pattuglia, con grande stupore dei militari, veniva trovato nuovamente in possesso di droga, addirittura in quantità superiore alla prima volta.