Vicenza, lo sorprende mentre gli ruba la bici e lo immobilizza

Ce l'aveva quasi fatta a rubare la Bianchi da 500 eruo parcheggiata in corso San Felice, ma non si è accorto che dietro alle spalle c'era il proprietario. Lunedì mattina verso le 10:00 un vicentino ha sopreso il ladro proprio durante il tentativo di furto della sua bicicletta, mentre stava armeggiando con il lucchetto, e lo ha bloccato fino all'arrivo della polizia locale da lui stesso chiamata.

All'arrivo gli agenti hanno preso in consegna E.F.C cittadino romeno di anni 30 senza fissa dimora in Italia, con già precedenti per furto. In quanto privo dei documenti di identificazione, il rumeno è stato fotosegnalato e poi rilasciato dpo essere stato denunciato a piede libero per il reato di tentato furto aggravato.