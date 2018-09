Simula rapina in stazione: denunciata studentessa

Voleva dare una "spintarella" alle indagini pensando che così avrebbe portato le forze dell'ordine a individuare più velocemente il furto che aveva subito in stazione nella mattinata del 16 settembre. I carabinieri, indagando sul caso anche con l'ausilio dei filmati delle telecamere di sorveglianza hanno però realizzato che non si è trattato di una rapina come aveva dichiarato la ragazza che è stata denuniciato per simulazione di reato.

La studentessa universitaria R.M.S, residente a Sciacca ed attualmente domiciliata in un comune del Basso Vicentino si era presentata alla stazione carabinieri di Barbarano Mossano e aveva denunciato che, scesa qualche istante prima da un treno, mentre si stava dirigendo verso l’uscita, veniva avvicinata da un individuo che le sottraeva dalla borsetta, minacciandola con un coltello, il portafogli contenente documenti e la somma 70 euro circa.

Le indagini dei militari dell’Arma, supportate anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza visionate unitamente agli agenti della Polfer, hanno permesso di appurare che l’autore del fatto, in fase di identificazione, non minacciava la parte lesa come da quest’ultima denunciato, rendendosi pertanto responsabile del solo reato di furto con destrezza.