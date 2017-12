Natale sereno a Vicenza, la Questura: "Il più tranquillo degli ultimi anni"

Forze dell'ordine impegnati sul fronte sicurezza anche il Natale. Il bilancio? Sei grammi di marijuna trovati sepolti a Campo Marzo e rinvenuti dai militari. Una notizia che, visti i precedenti dell'area, di certo non può fare nessun effetto. La vera novità del 25 dicembre è che, rispetto agli altri anni, la vigilia e la festività è passata senza particolari emergenze. "Nemmeno una lite in famiglia durante il pranzo per la quale, negli anni precedenti siamo comunque intervenuti", fanno sapere dalla Questura di Vicenza.

Anche la polizia locale, il cui bilancio sul fronte sicurezza verrà comunicato nei prossimi giorni, non ha registrato particolari situazioni che hanno richiesto il loro intervento per garantire l'ordine pubblico. E lo stesso dicasi per i carabinieri del comando di Vicenza. Nel 2017, almeno a Natale, sembra sia stato recepito quello spirito proprio della festività.