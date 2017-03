Vicenza, si lancia da un palazzo: è gravissimo

Dramma a due passi da Piazza dei signori in pieno centro storico. In Contrà Muscheria all'altezza di una nota gelateria verso le 17 di lunedì, un uomo sui 40 anni, conosciuto in città, si è lanciato nel vuoto da un palazzo di tre piani alto una decina di metri, sfracellandosi al suolo.

Le forze dell’ordine, avvisate da alcuni cittadini, hanno cercato inutilmente di impedire l’insano gesto del 40enne che sembra fosse in bilico sul cornicione, ma non c’è stato niente da fare. Il corpo è precipitato a terra tra lo sgomento dei passanti che sono stati sfiorati dall’uomo.

In quei momenti di panico il primo soccorso è arrivato dal titolare della farmacia adiacente al luogo dell’incidente. Sul posto è intervenuto il Suem che ha trasferito l’uomo al San Bortolo in condizioni gravissime.