Vicenza, shopping senza pagare: arrestata

Aveva arraffato 800 euro di vestiti e profumi, togliendo le placche anti-taccheggio, ma è stata bloccata prima che uscisse dall'addetto alla sicurezza

Shopping domenicale movimentato al Coin in centro a Vicenza in piazza Castello dove sono arrivati anche gli agenti di polizia ed è stata arrestata per furto aggravato A.G., una moldava di 41 anni con precedenti.