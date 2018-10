Viale Crispi: chiusa definitivamente la casa occupata

Chiede l’intervento della polizia locale per verificare la presenza di occupanti abusivi e poi chiude definitivamente tutti gli accessi all’immobile disabitato.

È l’iniziativa che ieri mattina, martedì 9 ottobre, verso le 10, ha assunto il curatore fallimentare dell’abitazione su due piani al civico 48 di viale Crispi. Sul posto sono infatti giunte due pattuglie antidegrado del comando di contra’ Soccorso Soccorsetto assieme ai colleghi della polizia giudiziaria, riscontrando l’effettiva presenza, all’interno, di persone non autorizzate.

L'operazione

Alla vista degli agenti, alcune si sono date alla fuga, facendo perdere le proprie tracce, mentre tre sono state bloccate, nonostante opponessero resistenza per sottrarsi all’identificazione. Ricondotti all’interno dell’edificio, i tre uomini, privi di documenti, sono stati sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici. Si tratta di tre tunisini di 29, 26 e 19 anni, denunciati per occupazione abusiva di edificio e resistenza a pubblico ufficiale. Uno di loro, inoltre, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per non aver ottemperato all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale già emesso dal questore a suo carico, come emerso dagli accertamenti effettuati in collaborazione con l’ufficio immigrazione della questura.

Nel frattempo, incaricato dal curatore fallimentare dell’immobile, un fabbro era già al lavoro per chiudere definitivamente tutte le vie d’accesso alla struttura.

Le dichiarazioni del sindaco