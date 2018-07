Nomadi, blitz della polizia locale: primo sgombero "zona rossa"

Alle 7.15 di questa lunedì alcuni agenti della polizia locale si sono recati, con 3 auto e 1 carro attrezzi, in via Scolari, a est della città, all'interno della cosiddetta “zona rossa”, dove sostavano alcuni mezzi in uso a famiglie nomadi destinatarie dell’ordinanza firmata dal sindaco a fine giugno per vietare la permanenza e lo stazionamento in alcune aree pubbliche cittadine.

2 proprietari dei 4 veicoli presenti sono stati denunciati, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, in quanto destinatari dell'ordinanza. Al proprietario del terzo mezzo, che fino ad oggi non era stato rintracciabile, è stata notificata l'ordinanza mentre il quarto non rientrava tra i trasgressori. Tutti e 4 i nomadi si sono allontanati spontaneamente dall'area senza bisogno che fosse utilizzato il carro attrezzi da parte della polizia locale.

“Si tratta della prima operazione per violazione dell'ordinanza, con denuncia penale, nella zona est della città – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. A inizio mese c'era stato un altro intervento fuori dalla “zona rossa” oggetto dell'ordinanza, e, precisamente, a Maddalene, per far rimuovere mezzi in uso a nomadi. Stiamo monitorando il territorio, concentrandoci su alcune zone della città, per contrastare il fenomeno della sosta abusiva che determina una situazione di grave degrado e notevole disagio per i cittadini. Nelle prossime settimane, come avvenuto in via Frescobaldi, metteremo in campo operazioni similari sempre a est di Vicenza dove abbiamo maggiori segnalazioni di insediamento di famiglie nomadi”.