Vicenza, Hotel Europa: task force per sgomberarlo ma non c'è nessuno

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dell'Hotel Europa, meta di sbandati da diverso tempo. Alle sette di lunedì mattina la questura ha predisposto una task force di circa venti agenti per procedere allo sgombero dei locali occupati in modo da poter permettere alla nuova proprietà di recintare l'area.

Con sorpresa degli agenti, al loro arrivo, non hanno trovato nessuno. Le decine di occupanti non solo se n'erano andati nottetempo ma hanno portato via tutte le masserizie e le numerose biciclette accatastate all'esterno.

Nei giorni scorsi un vertice tra le forze dell'ordine e i nuovi propietari - la San Francesco Costruzioni di Thiene che possiede il 95% delle quote dell'hotel Adele - aveva stabilito che l'albergo doveva essere messo al più presto in sicurezza con una recinzione e che la questura avrebbe provveduto allo sgombero per permettere i lavori. Del fatto erano stati avvisati anche gli occupanti abusivi che, a quanto pare, hanno recepito il messaggio.