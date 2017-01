Vicenza, sgomberano la casa e trovano un proiettile di artiglieria pesante: intervengono gli artificieri

Chissà da quanti anni quel pezzo di artiglieria pesante era in quell'appartamento in Via Maurisio 30, una laterale di Via Ca' Balbi. La Squadra Mobile della Questura di Vicenza lunedì pomeriggio alle ore 15 ha infatti rinvenuto un proiettile del diametro di 105 millimetri, alto circa mezzo metro e del peso di 40 centimetri, con sopra la scritta “TNT”, tritolo. Tanto è bastato a far intervenire gli artificieri del nucleo di Venezia, di stanza in questi giorni in città per la sicurezza alla Fiera dell'oro, che hanno preso in custodia il pericoloso manufatto.

La segnalazione è arrivata in Questura dal titolare del “Bazar dell'Usato”, un negozio all'angolo tra via Turra e via Galazi, laterali di via Quadri, che ha scoperto casualmente il proiettile negli scatoloni di una casa appena sgomberata. L'appartamento da cui proveniva l'oggetto, era di una coppia di anziani, entrambi deceduti, ma si ignorano i motivi della presenza, forse dovuta a una passione del marito, morto più di 10 anni fa.

I figli, ignari del fatto, hanno provveduto a sgomberare tutti gli oggetti incaricando una cooperativa di traslochi e solo all'arrivo in negozio è spuntato fuori il pezzo di artiglieria potenzialmente pericoloso. La procedura vuole che in questi casi gli specialisti considerano infatti un margine di incertezza ampio, data la presenza del tritolo e i segni di danneggiamento sulla superficie del cilindro. Una volta ottenuta la procedura di sequestro il proiettile sarà messo in condizioni di non nuocere.