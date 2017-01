Vicenza, sfonda posto di blocco e sperona auto della finanza: arrestato prima della fuga

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Vicenza, nell'ambito di un pattugliamento mirato al contrasto dei traffici illeciti in zona San Lazzaro, la sera dell'anti vigilia di Natale hanno tentato di sottoporre a controllo un’auto che percorreva via Pierluigi da Palestrina, sulla quale viaggiavano due soggetti di origine nord-africana.

Nonostante l'alt imposto dai militari i due hanno speronato l’auto di servizio facendola sbandare. Nel mentre hanno lanciato dal finestrino un involucro dalle dimensioni di una pallina da tennis. Dopo un breve inseguimento i due fuggitivi sono riusciti a far perdere le proprie tracce in zona Villaggio del Sole.

Gli agenti delle fiamme gialle hanno quindi desistito dall'inseguimento e sono tornati in zona San Lazzaro per recuperare l'involucro lanciato dall'auto in fuga che è risultato contenere 50 grammi di cocaina. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e, grazie ad un controllo sul territorio, i finanzieri sono riusciti a trovare anche l’auto usata per la fuga. Il mezzo era stato abbandonato all'interno di un parcheggio interrato del supermercato, in strada delle Cattane.

Grazie anche alle registrazioni delle videocamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale, è stato possibile identificare il soggetto marocchino alla guida: O.R., 43enne, residente a Padova, gravato da precedenti specifici nello spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella tarda serata di venerdì, i militari del nucleo di polizia tributaria sono riusciti a scovare il fuggitivo nord-africano nascosto nell’abitazione di un connazionale, pronto a lasciare il Paese alla volta del Marocco. L'uomo è stato quindi arrestato ed associato alla Casa Circondariale San Pio X. Durante la perquisizione sono stati sequestrati un telefono cellulare, 300 euro in contanti e 5 Sim-card di vari gestori telefonici.