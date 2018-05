Vicenza, sexy-ladra "incanta" pensionato: via il portafoglio

Spiacevole avventura per un 70enne che è stato derubato all'esterno di un supermercato in zona Santa Bertilla da un'abile quanto sexy giovane ladra. La ragazza ha avvicinato l'anziano mentre si trovava nel parcheggio in attesa che la moglie uscisse con la spesa. La giovane, vestita in abiti provocanti e con un seno prorompente appena coperto, ha avvicinato il pensionato abbracciandolo e strusciandosi addosso a lui: "Ciao, ti ricordi di me, sei amico di mio padre e ti saluta".

L'anziano è rimasto talmente colpito dall'atteggiamento della ragazza da non aver fatto caso che gli ha sfilato il portafoglio dalla tasca per poi allontanarsi in gran carriera e salire in un'auto dove l'attendeva un complice. Solo quando la moglie è uscita dal supermercato, dopo qualche minuto, l'uomo si è accorto del furto di soldi e documenti. E non ha potuto far altro che sporgere denuncia verso ignoti in questura, raccontando alla polizia di non aver nemmeno visto da che parte si è allontanata la sexy ladra.