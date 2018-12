Orge e festini a luci rosse a pagamento: arrestata coppia

Arrestati in flagranza di reato, in compagnia delle escort e dei clienti giunti per "consumare" quanto avevano pattuito. È una vera e propria organizzazione dedita al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione quella fermata dai Carabinieri di Brescia, coordinati dalla Procura. Nei guai una coppia bresciana, marito e moglie, che aveva affari in almeno quattro città del Nord Italia, Brescia, Padova, Vicenza e Verona.

Dopo diverse settimane di indagine, di appostamenti e di controllo dei siti specializzati in incontri a luci rosse, i carabinieri hanno compiuto un blitz durante un festino. Presenti nell'appartamento, in zona Brescia Due, i coniugi, due escort e sei clienti. La coppia pensava a tutto: a reclutare le donne, a pubblicizzare gli incontri (suddivisi in due sessioni, pomeridiana e serale, per poter raddoppiare gli incontri) a raccogliere i clienti, persino agli spostamenti delle ragazze.

I prezzi? 150 euro la cifra sborsata da ogni cliente, 30 euro a cliente il compenso elargito alle meretrici, tutte donne italiane, alcune delle quali esercitanti per motivi di contingenze economiche. Al momento del blitz è stata recuperata un'agenda con gli appuntamenti organizzati, e 2mila euro in contanti. Altri contanti, 20mila euro e 1.000 Dollari, sono stati rinvenuti nell'abitazione della coppia. Tutte le persone coinvolte sono state portate in caserma per gli accertamenti di rito. La coppia è stata tratta in arresto domiciliare con obbligo di firma, in attesa del processo.



Fonte Bresciatoday