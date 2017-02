Vicenza, sesso in auto di giorno: maxi multa da 20mila euro per due giovani amanti

Si erano appartati per concedersi qualche momento di intimità in auto ma la cosa non passò inosservata e i due furono scoperti prima dai passanti e poi dai carabinieri. Come riporta Il giornale di Vicenza, i due giovani, lui statunitense lei vicentina, in un pomeriggio di settembre, avrebbero accostato lungo una via della zona industriale, convinti di essere lontani da occhi indiscreti ma così non è stato.

L'episodio si sarebbe verificato intorno alle 16 e, avrebbe infastito un passante che, seccato, avrebbe segnalato la cosa al 112. I militari sarebbero quindi intervenuti ed avrebbero elevato nei confronti dei due amanti una multati pari a 20mila euro, 10mila l'uno, avere rapporti sessuali in pubblico, è considerato un illecito amministrativo che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa che può variare da 5mila a 30mila euro.