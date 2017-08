Vicenza, Perseguita la ex: scatta il divieto di avvicinamento

La sua storia d'amore si era chiusa all'inizio del 2017, dopo sei anni di convivenza, ma un commerciante sessantenne di Vicenza non se ne è fatto una ragione, anzi ha iniziato a perseguitare la sua ex 49enne bombardandola di messaggini e telefonate, seguendone i movimenti e facendole visite "a sorpresa".

Una serie di atti persecutori che ha spinto la donna a bloccare i suoi profili social ma soprattutto a presentare tre denunce per stalking in Questura. Mercoledì gli uomini della Squadra mobile hanno notificato al commerciante un divieto di avvicinamento alla donna valido per la casa, il posto di lavoro e gli altri luoghi frequentati dalla vittima.