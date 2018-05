Vicenza, serpenti al parco giochi: la paura dei residenti

Anche se non è velenoso può spaventare per la sua lunghezza, sopratutto se a vederlo è magari un bambino che entra in un'area adibita per i giochi. Si chiama biacco ma nel vicentino il serpente è conosciuto più con il nome di "scarbonasso" o "carbonasso". A quanto sembra il rettile, animale prevalentemente diurno, ha infestato il parco giochi di via Turra nella zona di Parco Città.

A segnalarlo i residenti del posto che l'hanno immortalato in una foto mentre sta cambiando muta. "Mio figlio di un anno e mezzo era al parco e si è molto spaventato nel vedere questi serpenti", racconta una mamma.