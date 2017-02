Vicenza, sequestrati 40 cuccioli pronti per essere venduti sul web

Con un blitz, la polizia di Vicenza ha sventato la vendita illegale di 40 cuccioli arrivati in modo altrettanto fraudolento da Praga.



Gli agenti, oltre agli animali, hanno trovato anche un annuncio pronto per essere pubblicato su un noto portale web di commercio tra privati. Oltre alle denunce per "traffico illecito di animali da compagnia", ai responsabili è stata comminata anche una multa da 35mila euro.