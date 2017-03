Vicenza, sequestra e droga avvocato: arrestato

Impietosito dalle difficoltà dell'immigrato, senza casa e senza lavoro, lo aveva ospitato. Ma l'ospite si è trasformato in aguzzino. E' la disavventura accaduta a un avvocato vicentino, noto e stimato professionista residente in Contrà Mure Santa Lucia, che nella notte tra giovedì e domenica mattina ha trascorso circa sessanta ore da incubo, costretto a consumare cocaina, picchiato a più riprese e sotto la minaccia di stupro, secondo quanto riportato da www.ilgiornaledivicenza.it

Solo quando il proprio carceriere, T.T. tunisino di 37 anni già noto alle forze dell'ordine, si è assopito trai fumi di alcol e cocaina, il vicentino è riuscito a fuggire e a dare l'allarme a un passante, che subito ha fatto intervenire i carabinieri. Per l'immigrato le accuse sono di sequestro di persona, lesioni, uso di atto falso, rapina e tentata violenza sessuale. Con il passare delle ore , infatti, la permanenza dell'africano nell'appartamento del professonista è degenerata: insonne, sempre più aggressivo anche complice il consumo di cocaina, l'uomo è arrivato a minacciare di stupro l'avvocato, chiedendo soldi e non levandosi di torno. Finchè, assopitosi , ha concesso via libera al sequestrato. I carabinieri hanno condotto l'immigrato prima in caserma e poi in carcere.

A interrogarlo sarà il giudice Cristina Arban, mentre gli inquirenti, guidati dal maggore Emanuele Spiller e coordinati dal pubblico ministero Serena Chimichi, proseguiranno a chiarire i contorni dell'intera vicenda. Sembra che l'avvocato vicentno, conosciuto l'africano e i problemi che stava attraversando, gli abbia offerto ospitalità. Anzichè gratitudine, ne ha dovuto subire un atteggiamento sempre più ingestibile, sfociato nei reati contestati. Picchiato svariate volte, ancora sotto shock e comprensibilmente pentito della propria fiducia mal riposta, l'avvocato vicentino dovrà comunque confrontare la propria versione dei fatti con quella che verrà fornita dall'indagato.