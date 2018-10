Tragedia vicino al Retrone: trovato il cadavere di un uomo

Stamane, lunedì 29 ottobre, un uomo di 35 anni, M.F., di nazionalità rumena, è stato trovato morto sotto il ponte di Santa Libera. Sul posto sono arrivati per primi gli agenti di una pattuglia della polizia locale, dopo che, verso le 10.40, in transito in viale Eretenio, erano stati allertati da un automobilista.

L’ipotesi più probabile è che il decesso sia stato dovuto a cause naturali, indipendenti dal maltempo. La constatazione è comunque stata operata dal Suem, mentre il pm di turno ha disposto la rimozione e l’ispezione esterna della salma da parte del medico legale.

A causa della posizione in cui si trovava il corpo - nella parte sterrata ma sdrucciolevole sotto il ponte -, è stato poi il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, verso mezzogiorno, a recuperare la salma. Tra gli effetti personali è stata rinvenuta una carta d’identità, che ha permesso di risalire alle generalità dell’uomo.