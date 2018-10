Lancia in aria il cane e picchia gli agenti: denunciato

Sabato mattina alle 7.50 la pattuglia antidegrado della polizia locale è intervenuta in piazza Araceli per un controllo sul rispetto del regolamento di polizia urbana.

Tre le persone sorprese a bivaccare davanti alla chiesa, tra cui un cittadino tunisino di 42 anni, senza fissa dimora, che ha subito dimostrato ostilità nei confronti degli agenti, raccogliendo nervosamente i propri effetti personali e schiaffeggiandosi più volte il volto.

L'uomo ha poi sollevato di peso il cane di razza Amstaff che aveva con sé e lo ha lanciato in aria, si è quindi allontanato imprecando verso gli uomini della pattuglia. Tornato successivamente sui suoi passi, si è avvicinato all'auto di servizio, scagliando pugni contro uno dei due agenti, costringendo l'agente ad usare lo spray al peperoncino per evitare la colluttazione. Lo straniero è stato quindi condotto al comando di contra' Soccorso Soccorsetto dove è stato identificato e denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.