Vicenza, semaforo guasto e disagi all'incrocio in viale Dal Verme

Da domenica pomeriggio il semaforo all'incrocio tra viale Dal Verme, via dei Laghi e via Curtatone è interessato da un guasto che ne riduce la funzionalità al solo lampeggio. La riparazione potrà avvenire soltanto lunedì fa sapere il Comune di Vicenza.



Per ridurre la pericolosità determinata dal mancato funzionamento dei normali cicli semaforici è stato disposto l'obbligo di svolta a destra, nell'immettersi in viale Dal Verme, per i veicoli provenienti da via dei Laghi e da via Curtatone. Non ha subito modifiche, invece, la circolazione lungo viale Dal Verme.

L'introduzione dell'obbligo di svolta a destra ha comportato anche alcune deviazioni locali per gli autobus SVT.

Si raccomanda la massima attenzione nell'affrontare l'incrocio.

In attesa della riparazione del guasto, lunedì mattina nell'ora di punta una pattuglia della polizia locale garantirà manualmente la disciplina dell'intersezione, consentendo nuovamente tutte le manovre.