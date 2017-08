Vicenza, scontro tra due auto: ferita una 59enne

Una Lancia Y condotta da F.G. di 59 anni residente in città, proveniente da viale Dal Verme e diretta verso il quartiere dei Laghi, si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con un Audi A1 condotta da P.T.G. , una 22enne che procedeva dalla parte opposta. In seguito all'urto la Lancia Y ha finito la sua corsa rovesciandosi sul lato sinistro.

L'incidente è avvenuto verso le 15:15 nel quartiere Laghetto. La conducente della Lancia ha riportato alcune lesioni non gravi ed è stata trasportata al pronto soccorso per le cure del caso, mentre la conducente dell'Audi è stata medicata sul posto. In seguito dello sversamento dei liquidi oleosi dal motore dei mezzi il tratto di strada di via dei Laghi tra le vie Lago di Levico e via Lago di Viverone è stato chiuso fino al tardo pomeriggio.