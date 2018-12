Scontro tra baby-gang con lame e catene, feriti due minori: denunciati gli aggressori

Le scintille scoppiano sui social ma poi i conti vanno regolati per strada. È ormai una prassi tipica del fenomeno delle baby-gang che anche a Vicenza sta diventatando preoccupante. È emblematico il caso successo lo scorso ottobre in zona Mercato Nuovo a Vicenza e che ha portato all'individuazione e alla denununcia, nei giorni scorsi, di due giovanissimi di origine nordafricana.

Protagonisti due "fazioni" opposte: cinque ragazzi di colore e cinque "bianchi". Verso le 20:40 del 18 ottobre i due gruppetti si sono dati appuntamento in via Boselli per "chiarimenti" su un litigio scoppiato su Instragram tra i capi, entrambi minorenni. I due, un 15enne di origine nordafricana residente ad Altavilla vicentina e un vicentino 17enne di origine bosniaca, si sono appartati dagli altri e si sono messi a discutere animatamente.

A un certo punto è scattata la lite ed è spuntato un oggetto metallico che ha ferito il 17enne al ginocchio. Gli altri ragazzi sono intervenuti per dividerli ma è scoppiata un'ulteriore zuffa tra un altro minorenne, residente in città, e un senegalese di 19 anni - poi identificato in DMD, che ha colpito il primo al collo con un colpo di catena di ferro con lucchetto. I due feriti, rimasti a terra, sono stati portati in ospedale mentre il resto dei presenti si è dileguato.

Gli uomini della questura, attraverso l'analisi dei profili Instagram e le testimonianze, sono risaliti agli aggressori che sono stati denunciati per lesioni aggravate.