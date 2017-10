Vicenza, scippo in Piazza Matteotti: lesioni gravi a un turista

Bruttissima disavventura a un turista napoletano di 76 anni in città per la mostra su Van Gogh. Venerdì attorno alle 10 di mattina il signore anziano, mentre stava percorrendo piazza Matteotti assieme alla moglie è stato assalito da un malvivente in bici.

Lo scippatore ha afferrato il borsello che il 76enne teneva a tracolla e, nel farlo, lo ha trascianato a terra facendogli sbattere il viso sull'asfalto per poi scappare verso via Giuriolo. L'anziano ha sbattuto il viso sul marciapiede, procurandosi delle lesioni al volto , in più si è rotto un dito della mano destra a causa della caduta.

Il malvivente, le cui ricerche sono iniziate con la visione da parte della polizia delle telecamere esterne, non ha relizzato tuttavia un gran bottino: all'interno del borsello c'erano pochi spiccioli, il biglietto aereo per il ritorno a Napoli e due biglietti per la mostra in Basilica.