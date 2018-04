Vicenza, spaccio di droga e scippi seriali: in carcere 40enne

Si sono aperte le porte del carcere a San Pio X per Mohamed Ali Hidri, responsabile di una serie di reati che vanno dallo spaccio alla rapina. L'uomo, tunisino 40enne, è noto alle forze dell'ordine per una serie di scippi ai danni di donne compiuti con un complice tra maggio e giugno del 2016. Il cumulo di pene ha portato al trasferimento nel penitenziario dove lo scippatore seriale dovrà scontare 2 anni e 11 mesi applicati assieme a una sanzione di 14mila euro.

La squadra mobile di Vicenza ha comunicato nei giorni scorsi l'ordine di carcerazione al tunisino residente presso l'abitazione della compagna in via Volta 27. Assieme a un complice l'uomo aveva messo a segno tre scippi. Nel primo episodio - un furto con strappo in via Trissino - la vittima è stata una pensionata di 75 anni alla quale era stata strappata con forza una collanina, facendola finire a terra. Il fatto era avvenuto il 21 maggio. Un mese dopo la stessa sorte è toccata a una badante albanese di 52anni, che stava rientrando a casa con la spesa.

La donna è stata avvicinata da un giovane che lle ha stappato il gioiello che indossata per poi fuggire atteso da un complice che lo attendeva in bicicletta. Infien, l'ultimo episodio accertato è avvenuto il 21 luglio nel parcheggio dell'ospedale. Vittima un'infermeria di 56 anni che, mentre era in compagnia di una collega è stata derubata dalla collanina che portava dallo scippatore che poi ha inforcato la bici allontanandosi di gran carriera.