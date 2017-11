Vicenza, scippa un'anziana: i profughi lo inseguono

Nella serata di martedì, in viale Ferrarin, una signora di 75 anni è stata scippata mentre stava rientrando a casa in bicicletta. Il malvivente, descritto come un giovane nordafricano, è arrivato con la bici alle sue spalle e le ha strappato la borsa appesa al manubrio della bici.

L'anziana, dopo aver gridato al ladro, si è messa all'inseguimento del nordafricano, aiutata da un gruppo di profughi che hanno visto la scena. Lo scippatore è stato inseguito fino in via Monte Zebio dove ha fatto perdere le sue tracce. All'interno della borsa erano presenti un cellulare e degli effetti personali della donna.