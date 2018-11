Ragazza scippata di notte: il ladro cade per lo strappo troppo violento

Scippo ai danni di una ragazza 23enne in via Legione Antonini. Alle 23:40 di mercoledì la giovane, che stava rincasando a piedi, all'atto di prelevare le chiavi dal portoncino d'ingresso è stata avvicinata da un soggetto alle spalle che le ha preso la borsa in maniera talemente violenta da strapparla dai manici.

La ragazza, ha opposto resistenza e dalla violenza dello scippo il malvivente ha perso l'equilibrio ed è caduto per terra. Preso dal panico ha poi lasciato sul posto la bici ed è fuggito a piedi. La polizia sta indagando sull'autore del furto con strappo, descritto dalla donna come un soggetto di colore travisato da un cappuccio di felpa.