Vicenza, carambola sulla rotatoria: 57enne miracolato

Schianto nella notte alla rotatoria dell'Albera Un automobilista vicentino di 57 anni ha preso in pieno un marciapiede carambolando con la sua Madza in mezzo alla strada. L'uomo ha riportato solo alcune contusioni ma è uscito illeso dall'auto. Fortunamente non c'erano altre auto al momento dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vicenza per i rilievi. Dall'alcol test effettuato dai militari è risultato che il 57enne aveva un tasso alcolemico tra 0,80 e 1,50. La patente gli è quindi stata ritirato e il mezzo sequestrato e dovrà andare a processo per il reato penale di guida in stato di ebrezza.