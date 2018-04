Vicenza, schianto mortale in città: il tragico destino della famiglia De Falco

Una famiglia segnata dal dolore. La tragica scomparsa di Assnta "Susy" De Falco, operatrice sociale di 59 anni residente a Vigonza in provincia di Padova, avvenuta ieri nel terribile incidente stradale che ha coinvolto anche le altre sue due sorelle, Patrizia e Flora, ancora ricoverate al San Bortolo, è l'ultimo terribile episodio di una storia famigliare segnata da lutti e incidenti.

Le tre sorelle si stavano infatti recando in ospedale a Vicenza alle sei del mattino per dare l'ultimo saluto alla loro sorella 58enne Rita, spirata un'ora prima. Rita era costretta da anni in una sedia a rotelle a causa di un incidente stradle che le ha provocato delle lesioni gravissime.

Il marito della vittima, Susy De Falco, era invece rimasto vittima di un incidente sul lavoro a soli 44 anni mentre la sorella Flora - in ospedale con costole rotte e il bacino fratturato - era rimasta vedova lo scorso anno. Del nucleo famigliare fanno parte anche la mamma Franca e i fratelli Salvatore, Lello, Carmine e Antonio mentre il loro papà se n'è andato da qualche anno.

La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della procura di Vicenza che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale pur non iscrivendo nessuno - per ora- nel registro degli indagati.























La terza sorella in auto è Flora, 45 anni, che lavora nella fioreria e vivaio della famiglia dei suoceri a Vigonza. Flora si stava riprendendo dalla scomparsa del papà quando a febbraio dell'anno scorso morì improvvisamente il marito Mauro Bellini, 44 anni. Ma il destino si era già accanito contro la famiglia Bellini. Oltre trent'anni fa il fratello maggiore di Mauro, Fabio, venne investito a pochi metri dalla sua casa, a 12 anni. Un lutto durissimo che ha segnato la famiglia, e tutto il paese...