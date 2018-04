Vicenza, scende per buttare la spazzatura e si ritrova con pistola puntata addosso

Sono dovute intervenire le volanti per far luce su un episodio accaduto giovedì sera, circa alle 23.30, in via della Scola.

Un residente era sceso a portare la spazzatura quando si è accorto che un uomo, poi rivelatosi un vicentino di 56 anni, gli stava puntando una pistola contro. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno verificato che l'arma era ad aria compressa e che il "pistolero" stava mirando ad un cartello. E' stato comunque denunciato per minaccia aggravata.