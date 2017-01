Vicenza, scatta il piano neve: strade congestionate, incidenti e incolonnamenti

Fin dalle 5.30 tre mezzi Aim Amcps hanno iniziato l’attività di spargimento di sale, operazione peraltro già costantemente svolta nei giorni scorsi nei punti critici della città, come ponti, sottopassi, salite, strade collinari, con particolare attenzione alla zona di Monte Berico. Alle 6 Aim Amcps ha attivato il Piano neve sull'intero territorio comunale, mettendo in servizio ulteriori quattro mezzi spargisale.

Come da Piano neve, è stato attivato anche lo 0444.955660, numero telefonico a cui risponde Aim Amcps, riservato per segnalare reali emergenze o situazioni di vero pericolo.

Alle 9 erano operativi sulle strade cittadine 9 mezzi spargisale, purtroppo rallentati dai micro incidenti che hanno creato imbottigliamenti e lunghe code. Sono stati inoltre già allertati ulteriori 18 mezzi con lame sgombraneve in caso di un peggioramento delle condizioni meteo e l’eventuale formazione di spessore della neve sulle strade (almeno sopra ai 5 centimetri).

Aim Ambiente, dalle 6 di martedì mattina sta impiegando 25 addetti per la pulizia di marciapiedi in centro storico, in particolare nella zona degli uffici aperti al pubblico, e per la salatura marciapiedi delle scuole. L’attività di salatura da parte di Aim Ambiente continuerà per tutta la giornata.

La polizia locale, attiva sul territorio fin dal primo mattino con nove pattuglie, si è occupata in modo particolare di agevolare la circolazione nei punti più critici e lungo le principali vie di accesso alla città e di scortare i mezzi spargisale. Gli agenti hanno rilevato e agevolato la risoluzione di incidenti di lieve entità in piazza XX settembre, viale Fiume, via legione Antonini e strada Pelosa.

La protezione civile segnala per le prossime ore la possibilità che ci sia ancora qualche lieve nevicata. Da mercoledì pomeriggio la temperatura dovrebbe aumentare, anche se rimane un quadro di generale instabilità che potrebbe produrre nuove precipitazioni.