Vicenza, in arrivo altri 48 profughi. Zaia: "È ora di dire basta"

Vicenza, dopo i diciotto arrivi di martedì di richiedenti asilo sbarcati sulle coste siciliane, ne aspetta altri quarantotto per i prossimi giorni. "Subito ci avevano detto 28 poi se ne sono aggiunti altri venti", fa sapere la prefettura che comunica: "La situazione è sotto controllo, siamo dentro alle quote e non c'è nessuna emergenza. Abbiamo sistemato gli arrivi nelle strutture attrezzate e così faremo per i prossimi arrivi, visto che si sono liberati dei posti".

Hotel Adele in via Medici, Baronio in viale Trento, Tonezza e Asiago, sono i posti dove verranno accolti i migranti. Con 2.216 profughi presenti a oggi Vicenza è al quarto posto come accoglienza in Veneto, preceduta da Padova (2.531 presenti), Verona (2.511) e Treviso (2.299). “Solo nel Veneto, a ieri siamo già a 34 mila 262 arrivati e i flussi non si fermano, è ora di dire basta", ha commentato mercoledì il presidente del Veneto Luca Zaia, citando un inedito report stilato dagli uffici regionali martedì 18 aprile sulla base dei dati che affluiscono dal Viminale tramite le Prefetture.

Il Report del Veneto indica 13.090 immigrati presenti (dei quali 579 in regìme di Sprar) su 34.262 arrivati, mentre in provincia di Vicenza sono 2216 i profughi presenti su 6032 arrivati. “21.172 persone hanno fatto perdere le loro tracce – conclude Zaia – il che vuol dire che i fantasmi si avvicinano ad essere il doppio dei realmente presenti. Un segnale evidente che il caos continua a regnare”.