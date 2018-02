Sbaglia a fare la schedina ma vince: dipendente licenziato minaccia il titolare

La vicenda ha dell'incredibile anche se forse dietro potrebbe esserci un trucco astuto. Al Planet Win 365 in viale della Pace a Vicenza un 43enne nigeriano, regolare in Italia da molti anni, ha messo in prova un connazionale di 27 anni richiedente asilo. Lo scorso sabato l'addetto alle scommesse ha emesso una giocata da due euro a un cliente facendo uscire - consapevolmente o per errore di digitazione - una schedina da 512 euro, omettendo l'errore con il titolare.

Quando il 43enne si è accorto dell'ammanco ha chiesto lumi al dipendente che ha ammesso l'errore ed è stato subito licenziato. Il giorno dopo, però, la schedina "sbagliata" risulta vincente per un importo di 3600 euro. A quel punto, domenica verso le 13, si presenta al centro scommesse il giovane nigeriano che pretende, a nome del titolare della vincita, di essere pagato. Al conseguente rifiuto categorico del gestore del Planet Win il 27enne fa su tutte le furie e inizia a insultarlo, minacciandolo di fargliela pagare a lui e alla sua famiglia chiamando i suoi "amici" di Campo Marzo.

La strana vicenda non finisce qui. Preoccupato, il titolare fa scattare l'allarme antirapina del locale e, in men che non si dica, arrivano sul posto Ranger e volanti della polizia di Stato. Gli agenti si rendono conto che non c'è nessuna rapina in corso e il 43enne spiega che ha premuto l'allarme per errore raccontando tutto ai poliziotti e riservandosi di fare denuncia al giovane per minacce. Naturalmente la schedina "sbagliata" e il suo misterioso proprietario sono restati in sospeso.