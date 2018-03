Vicenza, sasso contro taxi in pieno giorno: fermato 18enne

Brutto episodio, l'altro pomeriggio, nel cuore della città. Per cause ancora in corso di accertamento, un taxi è stato colpito da un sasso mentre era posteggiato in piazza Matteotti.

Immediatamente allertate le forze dell'ordine, una pattuglia delle Volanti di Vicenza ha intercettato e individuato il colpevole, poco dopo, in viale Roma. Si tratta di un neo maggiorenne originario della Nuova Guinea. Spetterà ora alla vittima fare denuncia.