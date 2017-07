Vicenza, sangue a Campo Marzo: fuori pericolo i due immigrati feriti

Sono fuori pericolo i due stranieri ricoverati sabato dopo la rissa a Campo Marzo in mezzo alla gente che camminava per via Roma nell'ora dell'aperitivo.

La questura sta conducendo le indagini per capire le ragioni che hanno portato un ghanese e un nigeriano a picchiarsi in maniera brutale, con tanto di spargimento di sangue e caos in mezzo alla via. Secondo una prima ricostruzione, verso le 18:30 la lite tra i due è scoppiata vicino al parco giochi di viale dell'Ippodromo, prima con pugni e poi usando una bottiglia rotta.

I due si sono tirati fendenti a vicenda, ferendosi e trascinando la rissa fino in viale Roma dove la polizia ferroviaria, arrivata per prima sul luogo, li ha trovati entrambi a terra. A terra anche una bicicletta con la quale uno dei due ha tentato di fuggire, bloccato dall'altro. Secondo alcune testimonianze il ghanese sarebbe inizialmente scappato ma riportato sul luogo dello scontro da altri africani. Al termine dell'inchiesta, che comprende numerose testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine, scatteranno i provvedimenti per i due individui