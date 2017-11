Vicenza, scontri tra tifosi dopo la partita: un ferito

Al termine della partita Vicenza-Sambenedettese, in zona Campo de Nane vicino a viale Margherita, da un pulmino di ultras della sambenedettese sono scesi alcuni tifosi ospiti per affrontare una quindicina di tifosi biancorossi usciti dal corteo in uscita. Nel frangente un tifoso della sambenedettese è scivolato a terra, battendo la testa contro una recinzione e riportando una ferita al capo.

La polizia presente per scortare i mezzi dei tifosi ospiti è intervenuta per evitare situazioni più insidiose​ ed il coinvolgimento di terze persone, oltre che consentire ai soccorsi di raggiungere la persona ferita. Il tifoso è stato portato in ospedale dall'ambulanza del Suem per gli accertamenti medici del caso.

BIANCOROSSI VS BIANCOROSSI