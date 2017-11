Vicenza: rissa in curva, botte per lo sciopero del tifo: un ferito

Curva sud in fiamme in una sorta di faida interna che, durante la partita di domenica tra Vicenza e Sambenedettese si è trasformata in una rissa. Insulti e botte tra tifosi dello stesso colore: quello biancorosso. Il bilancio è di un ultras portato via in ambulanza perchè colpito in maniera violenta.

A scatenare la bagarre il fatto che una parte di una tifoseria, vedendo il Lane rimontare, ha esultato, rompendo così il diktat della protesta silenziosa imposta dagli ultras della curva per manifestare in questo modo contro le vicende societarie che interessano il Vicenza Calcio.

Gi irriducibili se la sono presa con chi non è riusciuto a trattenere l'emozione per un Vicenza che ha portato a casa un importante risultato.