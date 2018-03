Vicenza - Samb, in arrivo 30 Daspo per gli scontri: c'è anche Fanesi

Un possibile Daspo in arrivo per Luca Fanesi e per altri 30 tifosi della Sambenedettese. Nei giorni scorsi è arrivata agli ultras la notifica da parte della questura di Vicenza per l'avvio del procedimento che - una volta concluso - potrebbe portare agli interessati il divieto di assistere a manifestazioni sportive.

Adesso i tifosi hanno 10 giorni di tempo per presentare le controdeduzioni rispetto a quello che è successo fuori dal Menti il 5 novembre scorso quando fu ferito Fanesi durante gli scontri tra tifoserie e il successivo intervento della polizia. Oltre all'avvio del procedimento per il Daspo, su 18 tifosi della Samb sono ancora in corso le indagini per l'aggressione ai tifosi biancorossi.

Tra il gruppetto che tentò di entrare in contatto con la tifoseria vicentina ci sarebbe stato anche Fanesi, che fu ferito in circostanze non ancora chiarite e che lottò tra la vita e la morte per tre mesi, uscendo dal coma solo agli inizi di marzo.