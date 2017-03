Vicenza, salva la vita all'amica parlando al telefono: multato

Oltre 110 euro di multa e 5 punti in meno sulla patente per aver cercato di far desistere un'amica da un gesto estremo.



E' quanto accaduto, lunedì pomeriggio, a un autotrasportatore di Chiampo mentre percorreva via della Ceramica, in zona Fiera. Secondo quanto riferito da Il Giornale di Vicenza, l'uomo, 56 anni, mentre guidava sarebbe stato raggiunto dalla telefonata di un'amica 28enne che, in preda a una crisi depressiva, minacciava di gettarsi nel Brenta.



Sorpreso da una pattuglia nel corso della conversazione, è stato fermato e multato secondo i termini di legge. Gli agenti non hanno voluto verificare la veridicità della spiegazione del camionista ma, per fortuna, la giovane donna sarebbe stata nel frattempo aiutata da un'altra persona.